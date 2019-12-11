Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

ЦСКА вылетел на матч с «Эспаньолом»

10:29
Теги:

ЦСКА отправился в Испанию, сообщается в официальном Twitter клуба. Команде предстоит выездной матч Лиги Европы против «Эспаньола». Москвичи потеряли шанс выйти в плей-офф.

Матч пройдет завтра, 12 декабря, в Корнелье-де-Льобрегат. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Эспаньол — ЦСКА

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир