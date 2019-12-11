ЦСКА вылетел на матч с «Эспаньолом»

ЦСКА отправился в Испанию, сообщается в официальном Twitter клуба. Команде предстоит выездной матч Лиги Европы против «Эспаньола». Москвичи потеряли шанс выйти в плей-офф.

Матч пройдет завтра, 12 декабря, в Корнелье-де-Льобрегат. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Эспаньол — ЦСКА

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