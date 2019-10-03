ЦСКА выдал худший российский старт в Лиге Европы

В двух стартовых матчах группового турнира Лиги Европы ЦСКА потерпел два поражения с общим счетом 1:7.

С момента введения групповой стадии во втором по значимости еврокубке (сезон-2004/05) российские команды всего дважды обходились без набранных очков в двух первых турах. Ранее провальный старт выдавала только «Кубань». В сезоне-2013/14 краснодарцы уступили с одинаковым счетом 0:2 «Санкт-Галлену» и «Валенсии». (Кирилл Бурдаков)

Худшие старты российских клубов в группе Кубка УЕФА/Лиги Европы

Сезон Клуб Матчи Очки Мячи 2019/20 ЦСКА Лудогорец (г) — 1:5, Эспаньол (д) — 0:2 0 1-7 2013/14 Кубань Санкт-Галлен (г) — 0:2, Валенсия (д) — 0:2 0 0-4 2018/19 Спартак Рапид В (г) — 0:2, Вильярреал (д) — 3:3 1 3-5 2013/14 Анжи Шериф (г) — 0:0, Тоттенхэм (д) — 0:2 1 0-2 2005/06 Локомотив Эспаньол (д) — 0:1, Палермо (г) — 0:0 1 0-1 2005/06 ЦСКА Марсель (д) — 1:2, Херенвен (г) — 0:0 1 1-2 2015/16 Рубин Сьон (г) — 1:2, Бордо (д) — 0:0 1 1-2

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