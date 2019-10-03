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ЦСКА выдал худший российский старт в Лиге Европы

22:07
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В двух стартовых матчах группового турнира Лиги Европы ЦСКА потерпел два поражения с общим счетом 1:7.

С момента введения групповой стадии во втором по значимости еврокубке (сезон-2004/05) российские команды всего дважды обходились без набранных очков в двух первых турах. Ранее провальный старт выдавала только «Кубань». В сезоне-2013/14 краснодарцы уступили с одинаковым счетом 0:2 «Санкт-Галлену» и «Валенсии». (Кирилл Бурдаков)

Худшие старты российских клубов в группе Кубка УЕФА/Лиги Европы

Сезон

Клуб

Матчи

Очки

Мячи

2019/20

ЦСКА

Лудогорец (г) — 1:5, Эспаньол (д) — 0:2

0

1-7

2013/14

Кубань

Санкт-Галлен (г) — 0:2, Валенсия (д) — 0:2

0

0-4

2018/19

Спартак

Рапид В (г) — 0:2, Вильярреал (д) — 3:3

1

3-5

2013/14

Анжи

Шериф (г) — 0:0, Тоттенхэм (д) — 0:2

1

0-2

2005/06

Локомотив

Эспаньол (д) — 0:1, Палермо (г) — 0:0

1

0-1

2005/06

ЦСКА

Марсель (д) — 1:2, Херенвен (г) — 0:0

1

1-2

2015/16

Рубин

Сьон (г) — 1:2, Бордо (д) — 0:0

1

1-2
ЦСКА — Эспаньол

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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