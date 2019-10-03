ЦСКА выдал худший российский старт в Лиге Европы
В двух стартовых матчах группового турнира Лиги Европы ЦСКА потерпел два поражения с общим счетом 1:7.
С момента введения групповой стадии во втором по значимости еврокубке (сезон-2004/05) российские команды всего дважды обходились без набранных очков в двух первых турах. Ранее провальный старт выдавала только «Кубань». В сезоне-2013/14 краснодарцы уступили с одинаковым счетом 0:2 «Санкт-Галлену» и «Валенсии». (Кирилл Бурдаков)
Худшие старты российских клубов в группе Кубка УЕФА/Лиги Европы
|
Сезон
|
Клуб
|
Матчи
|
Очки
|
Мячи
|
2019/20
|
ЦСКА
|
Лудогорец (г) — 1:5, Эспаньол (д) — 0:2
|
0
|
1-7
|
2013/14
|
Кубань
|
Санкт-Галлен (г) — 0:2, Валенсия (д) — 0:2
|
0
|
0-4
|
2018/19
|
Спартак
|
Рапид В (г) — 0:2, Вильярреал (д) — 3:3
|
1
|
3-5
|
2013/14
|
Анжи
|
Шериф (г) — 0:0, Тоттенхэм (д) — 0:2
|
1
|
0-2
|
2005/06
|
Локомотив
|
Эспаньол (д) — 0:1, Палермо (г) — 0:0
|
1
|
0-1
|
2005/06
|
ЦСКА
|
Марсель (д) — 1:2, Херенвен (г) — 0:0
|
1
|
1-2
|
2015/16
|
Рубин
|
Сьон (г) — 1:2, Бордо (д) — 0:0
|
1
|
1-2
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