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ЦСКА — «Вольфсбергер»: видеотрансляция матча Лиги Европы

20:25
В предыдущей встрече ЦСКА и «Вольфсбергер» сыграли вничью 1:1. Фото AFP
В предыдущей встрече ЦСКА и «Вольфсбергер» сыграли вничью 1:1. Фото AFP
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3 декабря ЦСКА на «ВЭБ Арене» проведет матч группового турнира Лиги Европы с «Вольфсбергером». Игра начнется в 20.55 (мск).

Команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место в группе K с тремя баллами. «Вольфсбергер» — четыре балла и третья строчка.

Следить за встречей ЦСКА — «Вольфсбергер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Вольфсбергер»

ЦСКА — Вольфсбергер

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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