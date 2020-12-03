ЦСКА — «Вольфсбергер»: видеотрансляция матча Лиги Европы
20:25
3 декабря ЦСКА на «ВЭБ Арене» проведет матч группового турнира Лиги Европы с «Вольфсбергером». Игра начнется в 20.55 (мск).
Команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место в группе K с тремя баллами. «Вольфсбергер» — четыре балла и третья строчка.
Следить за встречей ЦСКА — «Вольфсбергер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Вольфсбергер»
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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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