Ярошик призвал ЦСКА бороться за победу в матче с «Вольсфбергером»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчем с австрийским «Вольфсбергером» в 5-ом туре группового турнира Лиги Европы.

— Шансы на евровесну постоянно уменьшаются. Надо воевать, бороться и наконец-то побеждать. Восстанавливаются опытные игроки, которые знают, что такое европейский футбол. Надеюсь, что они будут в порядке, вернутся в хорошем состоянии и настроении, помогут команде выиграть. (Анастасия Пастернак)

Игра ЦСКА — «Вольфсбергер» состоится сегодня, начало — в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — «Вольфсбергер»