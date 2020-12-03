Ярошик призвал ЦСКА бороться за победу в матче с «Вольсфбергером»
19:27
Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчем с австрийским «Вольфсбергером» в 5-ом туре группового турнира Лиги Европы.
— Шансы на евровесну постоянно уменьшаются. Надо воевать, бороться и наконец-то побеждать. Восстанавливаются опытные игроки, которые знают, что такое европейский футбол. Надеюсь, что они будут в порядке, вернутся в хорошем состоянии и настроении, помогут команде выиграть. (Анастасия Пастернак)
Игра ЦСКА — «Вольфсбергер» состоится сегодня, начало — в 20.55 по московскому времени.
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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