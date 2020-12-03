ЦСКА уступил «Вольфсбергеру» и вылетел из Лиги Европы
ЦСКА проиграл «Вольфсбергеру» (0:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы. Российский клуб потерял шансы на выход в 1/16 финала турнира.
На 22-й минуте у гостей дальним ударом забил Дарио Визингер.
? Гол Дарио Визингера.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 3, 2020
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ЦСКА с тремя очками занимает последнее, четвертое место в группе К. У московских армейцев уже нет шансов подняться на вторую позицию, позволяющую выйти в плей-офф. У австрийского клуба семь очков и второе место
В последнем туре российская команда сыграет с загребским «Динамо».
Лига Европы
Группа К
5-й тур
ЦСКА (Россия) — «Вольфсбергер» (Австрия) — 0:1 (0:1)
Гол: Визингер, 22.
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Тикнизян, 63), Кучаев (Эджуке, 46), Марадишвили, Обляков (Сигурдссон, 76), Влашич, Ахметов (Бистрович, 64), Чалов (Гайч, 46).
«Вольфсбергер»: Кофлер, Новак, Баумгартнер, Лочошвили, Шерцер, Ляйтгеб, Тафернер (Штрацниг, 61), Линдль (Верницниг, 81), Шпранглер (Рнич, 82), Перец, Визингер (Йовелич, 70).
Предупреждения: Баумгартнер, 67. Перец, 86. Кофлер, 90+1.
Судьи: Дабанович. Джукич, Тодорович (все — Черногория).
3 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
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