ЦСКА уступил «Вольфсбергеру» и вылетел из Лиги Европы

ЦСКА проиграл «Вольфсбергеру» (0:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы. Российский клуб потерял шансы на выход в 1/16 финала турнира.

На 22-й минуте у гостей дальним ударом забил Дарио Визингер.

ЦСКА с тремя очками занимает последнее, четвертое место в группе К. У московских армейцев уже нет шансов подняться на вторую позицию, позволяющую выйти в плей-офф. У австрийского клуба семь очков и второе место

В последнем туре российская команда сыграет с загребским «Динамо».

Лига Европы

Группа К

5-й тур

ЦСКА (Россия) — «Вольфсбергер» (Австрия) — 0:1 (0:1)

Гол: Визингер, 22.

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Тикнизян, 63), Кучаев (Эджуке, 46), Марадишвили, Обляков (Сигурдссон, 76), Влашич, Ахметов (Бистрович, 64), Чалов (Гайч, 46).

«Вольфсбергер»: Кофлер, Новак, Баумгартнер, Лочошвили, Шерцер, Ляйтгеб, Тафернер (Штрацниг, 61), Линдль (Верницниг, 81), Шпранглер (Рнич, 82), Перец, Визингер (Йовелич, 70).

Предупреждения: Баумгартнер, 67. Перец, 86. Кофлер, 90+1.

Судьи: Дабанович. Джукич, Тодорович (все — Черногория).

3 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».