ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» после трех поражений в Лиге Европы

ЦСКА в гостевом матче 4-го тура Лиги Европы сыграл вничью с «Ференцварошем» (0:0). Предыдущие три встречи российская команда проиграла и занимает последнее место в группе Н с 1 баллом, но у армейцев еще остались шансы на выход в плей-офф.

Красно-синие заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Кирилла Набабкина: защитник вышел на замену на 81-й минуте и получил две желтых карточки за 7 минут.

До и во время матча в Будапеште произошли столкновения фанатов.

Лига Европы

4-й тур

Группа H

«Ференцварош» (Венгрия) — ЦСКА (Россия) — 0:0

«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Ловренчич, Ботка, Блажич, Чивич, Зубков, Игнатенко, Харатин, Шкварка (Варга, 84), Нгуен (Фримпонг, 90), Боли (Изаэл, 81).

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон (Набабкин, 81), Мариу Фернандес, Ахметов (Бистрович, 58), Бийол (Кучаев, 63), Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов.

Предупреждения: Игнатенко, 18. Бийол, 18. Шкварка, 20. Харатин, 25. Влашич, 28. Ботка, 74. Набабкин, 85. Фримпонг, 90+2.

Удаление: Набабкин, 90+2 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судьи: Ставрев. Кировски, Костадинов (все — Македония).

7 ноября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».

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