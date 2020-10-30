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«ЦСКА сыграл хорошо, но не хватает концентрации». Бистрович — о ничьей с загребским «Динамо»

00:24
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал ничейный результат матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Динамо» из Загреба (0:0).

— Мы очень хорошо провели матч, создали много шансов, чтобы забить, — сказал «СЭ» Бистрович. — К сожалению, не удалось реализовать свои моменты. Думаю, что нам нужно было выигрывать эту встречу.

Почему проблемы возникают именно в еврокубках? Международные матчи немного отличаются от игр чемпионата России. Считаю, что в Лиге Европы мы играем не хуже, просто нам не хватает концентрации, чтобы забивать голы.

Тяжело ли физически? Нет, у нас достаточно большой состав. Мы все приучены к ритму двух матчей в неделю. Всем нравится такой график, когда ты больше играешь и меньше тренируешься. Считаю, что мы очень хорошо готовы.(Севастиан Терлецкий)

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