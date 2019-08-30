ЦСКА сыграет в Лиге Европы с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем»

Сегодня, 30 октября, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. ЦСКА находился в первой корзине и попал в группу H.

Московскому клубу предстоит сыграть с «Лудогорцем» (Болгария), «Эспаньолом» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия).

Матчи группового раунда пройдут 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября, а также 12 декабря. Напомним, что в стадию плей-офф выходят команды, которые заняли два первых места в своей группе.

Лига Европы: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020