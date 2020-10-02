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ЦСКА сыграет в группе с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» в Лиге Европы

14:40
Футболисты ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Завершилась жеребьевка группового турнира Лиги Европы-2020/21. По ее итогам ЦСКА сыграет в группе K с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

Жеребьевка состоялась в Ньоне (Швейцария). Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 22 октября по 10 декабря. Финал Лиги Европы запланирован на 26 мая 2021 года в Гданьске (Польша).

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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