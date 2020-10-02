ЦСКА сыграет в группе с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» в Лиге Европы
14:40
Завершилась жеребьевка группового турнира Лиги Европы-2020/21. По ее итогам ЦСКА сыграет в группе K с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».
Жеребьевка состоялась в Ньоне (Швейцария). Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 22 октября по 10 декабря. Финал Лиги Европы запланирован на 26 мая 2021 года в Гданьске (Польша).
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Жеребьевка группового турнира
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...