ЦСКА сыграет в группе с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» в Лиге Европы

Завершилась жеребьевка группового турнира Лиги Европы-2020/21. По ее итогам ЦСКА сыграет в группе K с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

Жеребьевка состоялась в Ньоне (Швейцария). Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 22 октября по 10 декабря. Финал Лиги Европы запланирован на 26 мая 2021 года в Гданьске (Польша).