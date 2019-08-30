ЦСКА стартует в новом еврокубковом сезоне матчем с «Лудогорцем» на выезде

УЕФА опубликовал в Twitter расписание всех матчей группового турнира Лиги Европы, ЦСКА начнет выступления в нем гостевым матчем с «Лудогорцем».

Полностью расписание матчей армецев в групповом турнире Лиги Европы в группе Н выглядит следующим образом:

19 сентября — «Лудогорец» — ЦСКА;

3 октября — ЦСКА — «Эспаньол»;

24 октября — ЦСКА — «Ференцварош»;

7 ноября — «Ференцварош» — ЦСКА;

28 ноября — ЦСКА — «Лудогорец»;

12 декабря — «Эспаньол» — ЦСКА.

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Не пропусти ни одной игры своей любимой команды ??#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/QRKQQ92zSv — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2019

Сергей Ребров, лучший клуб Болгарии и бывшая команда Корнеева и Галямина. С кем ЦСКА сыграет в Лиге Европы

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