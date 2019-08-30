ЦСКА стартует в новом еврокубковом сезоне матчем с «Лудогорцем» на выезде
18:15
УЕФА опубликовал в Twitter расписание всех матчей группового турнира Лиги Европы, ЦСКА начнет выступления в нем гостевым матчем с «Лудогорцем».
Полностью расписание матчей армецев в групповом турнире Лиги Европы в группе Н выглядит следующим образом:
19 сентября — «Лудогорец» — ЦСКА;
3 октября — ЦСКА — «Эспаньол»;
24 октября — ЦСКА — «Ференцварош»;
7 ноября — «Ференцварош» — ЦСКА;
28 ноября — ЦСКА — «Лудогорец»;
12 декабря — «Эспаньол» — ЦСКА.
? РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ??— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2019
Не пропусти ни одной игры своей любимой команды ??#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/QRKQQ92zSv
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