ЦСКА провел худший тайм в российской истории

Во второй раз в истории российский клуб пропустил в еврокубковом матче пять голов. До ЦСКА, получившего пять безответных мячей от «Лудогорца», так неудачно в обороне играл только «Краснодар», который в сезоне-2014/15 проиграл второй тайм гостевого матча с «Вольфсбургом» со счетом 1:5. По четыре мяча за тайм армейцы пропускали три раза — от «Мольде», «Ромы» и «Арсенала». (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда российский клуб пропускал более трех голов за тайм в еврокубках