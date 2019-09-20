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ЦСКА провел худший тайм в российской истории

00:27
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Во второй раз в истории российский клуб пропустил в еврокубковом матче пять голов. До ЦСКА, получившего пять безответных мячей от «Лудогорца», так неудачно в обороне играл только «Краснодар», который в сезоне-2014/15 проиграл второй тайм гостевого матча с «Вольфсбургом» со счетом 1:5. По четыре мяча за тайм армейцы пропускали три раза — от «Мольде», «Ромы» и «Арсенала». (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда российский клуб пропускал более трех голов за тайм в еврокубках

Дата

Турнир

Стадия

Клуб

Матч

Тайм

Счет тайма

06.11.2014

ЛЕ

Гр.турнир

Краснодар

Вольфсбург (г) — 1:5

2-й

1:5

19.09.2019

ЛЕ

Гр.турнир

ЦСКА

Лудогорец (г) — 1:5

2-й

0:5

16.03.1994

ЛЧ

Гр.турнир

Спартак

Барселона (г) — 1:5

2-й

0:4

01.11.1994

КУ

1/16 финала

Динамо

Реал (г) — 0:4

2-й

0:4

26.09.1995

КУ

1/32 финала

Локомотив

Бавария (д) — 0:5

1-й

0:4

21.08.1996

ЛЧ

1-й отб.раунд

Алания

Рейнджерс (д) — 2:7

1-й

2:4

04.08.1999

ЛЧ

2-й раунд

ЦСКА

Мольде (г) — 0:4

2-й

0:4

04.08.1999

КИ

1/2 финала

Ростсельмаш

Ювентус (г) — 1:5

2-й

0:4

12.09.2006

ЛЧ

Гр.турнир

Спартак

Бавария (г) — 0:4

2-й

0:4

26.08.2010

ЛЕ

4-й отб.раунд

Сибирь

ЦСКА (г) — 0:5

2-й

0:4

03.11.2010

ЛЧ

Гр.турнир

Спартак

Челси (г) — 1:4

2-й

1:4

07.04.2011

ЛЕ

1/4 финала

Спартак

Порту (г) — 1:5

2-й

1:4

17.09.2014

ЛЧ

Гр.турнир

ЦСКА

Рома (г) — 1:5

1-й

0:4

06.12.2017

ЛЧ

Гр.турнир

Спартак

Ливерпуль (г) — 0:7

2-й

0:4

15.03.2018

ЛЕ

1/8 финала

Локомотив

Атлетико (д) — 1:5

2-й

0:4

05.04.2018

ЛЕ

1/4 финала

ЦСКА

Арсенал (г) — 1:4

1-й

1:4

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