ЦСКА провел худший тайм в российской истории
Во второй раз в истории российский клуб пропустил в еврокубковом матче пять голов. До ЦСКА, получившего пять безответных мячей от «Лудогорца», так неудачно в обороне играл только «Краснодар», который в сезоне-2014/15 проиграл второй тайм гостевого матча с «Вольфсбургом» со счетом 1:5. По четыре мяча за тайм армейцы пропускали три раза — от «Мольде», «Ромы» и «Арсенала». (Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда российский клуб пропускал более трех голов за тайм в еврокубках
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Матч
|
Тайм
|
Счет тайма
|
06.11.2014
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Краснодар
|
Вольфсбург (г) — 1:5
|
2-й
|
1:5
|
19.09.2019
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
Лудогорец (г) — 1:5
|
2-й
|
0:5
|
16.03.1994
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Барселона (г) — 1:5
|
2-й
|
0:4
|
01.11.1994
|
КУ
|
1/16 финала
|
Динамо
|
Реал (г) — 0:4
|
2-й
|
0:4
|
26.09.1995
|
КУ
|
1/32 финала
|
Локомотив
|
Бавария (д) — 0:5
|
1-й
|
0:4
|
21.08.1996
|
ЛЧ
|
1-й отб.раунд
|
Алания
|
Рейнджерс (д) — 2:7
|
1-й
|
2:4
|
04.08.1999
|
ЛЧ
|
2-й раунд
|
ЦСКА
|
Мольде (г) — 0:4
|
2-й
|
0:4
|
04.08.1999
|
КИ
|
1/2 финала
|
Ростсельмаш
|
Ювентус (г) — 1:5
|
2-й
|
0:4
|
12.09.2006
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Бавария (г) — 0:4
|
2-й
|
0:4
|
26.08.2010
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Сибирь
|
ЦСКА (г) — 0:5
|
2-й
|
0:4
|
03.11.2010
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Челси (г) — 1:4
|
2-й
|
1:4
|
07.04.2011
|
ЛЕ
|
1/4 финала
|
Спартак
|
Порту (г) — 1:5
|
2-й
|
1:4
|
17.09.2014
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
Рома (г) — 1:5
|
1-й
|
0:4
|
06.12.2017
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Ливерпуль (г) — 0:7
|
2-й
|
0:4
|
15.03.2018
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Локомотив
|
Атлетико (д) — 1:5
|
2-й
|
0:4
|
05.04.2018
|
ЛЕ
|
1/4 финала
|
ЦСКА
|
Арсенал (г) — 1:4
|
1-й
|
1:4