ЦСКА проиграл в трех домашних матчах подряд

Безвыигрышная серия ЦСКА в официальных матчах достигла четырех матчей.

Последний раз армейцы победили 29 сентября — в матче чемпионата России против «Урала» (3:0).

Также подопечные Виктора Гончаренко проиграли три последних домашних матча — «Ростову» (1:3) в премьер-лиге и «Эспаньолу» (0:2) с «Ференцварошем» (0:1) в Лиге Европы. (Денис Аль-Юсифи)

Матчи ЦСКА в октябре

Дата Турнир Соперник Счет 03.10.2019 ЛЕ Эспаньол (д) 0:2 06.10.2019 ЧР Ростов (д) 1:3 20.10.2019 ЧР Уфа (г) 1:1 24.10.2019 ЛЕ Ференцварош (д) 0:1

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