ЦСКА проиграл в трех домашних матчах подряд
22:49
Безвыигрышная серия ЦСКА в официальных матчах достигла четырех матчей.
Последний раз армейцы победили 29 сентября — в матче чемпионата России против «Урала» (3:0).
Также подопечные Виктора Гончаренко проиграли три последних домашних матча — «Ростову» (1:3) в премьер-лиге и «Эспаньолу» (0:2) с «Ференцварошем» (0:1) в Лиге Европы. (Денис Аль-Юсифи)
Матчи ЦСКА в октябре
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
03.10.2019
|
ЛЕ
|
Эспаньол (д)
|
0:2
|
06.10.2019
|
ЧР
|
Ростов (д)
|
1:3
|
20.10.2019
|
ЧР
|
Уфа (г)
|
1:1
|
24.10.2019
|
ЛЕ
|
Ференцварош (д)
|
0:1
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