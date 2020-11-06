ЦСКА проиграл «Фейеноорду» в Лиге Европы

ЦСКА в гостевом матче 3-го тура Лиги Европы уступил «Фейеноорду» (1:3). Армейцы пропустили три мяча за 10 минут в середине второго тайма. А защитник хозяев Маркос Сенеси поразил свои ворота.

До перерыва поле из-за травмы покинул защитник красно-синих Мариу Фернандес.

Таким образом, четыре российские команды в еврокубках — в Лиге чемпионов «Зенит» (1 ничья, 2 поражения), «Локомотив» (2 ничьи, 1 поражение) и «Краснодар» (1 ничья, 2 поражения), а в Лиге Европы ЦСКА (2 ничьи, 1 поражение) — не одержали ни одной победы в первых трех турах.

Лига Европы. 3-й тур. Группа К

«Фейеноорд» (Голландия) — ЦСКА (Россия) — 3:1 (0:0)

Голы: Хапс, 63 (1:0). Кекджю, 71 (2:0). Гертрейда, 72 (3:0). Сенеси, 80 — в свои ворота (3:1).

«Фейеноорд» (Голландия): Бейло, Гертрейда, Спаич, Сенеси, Маласиа, Кекджю (Тейшейра, 76), Хапс, Торнстра, Димерс, Бергхейс, Линссен.

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Мариу Фернандес (Дзагоев, 31), Дивеев, Магнуссон (Бистрович, 78), Зайнутдинов, Кучаев (Чалов, 68), Марадишвили, Обляков (Васин, 77), Влашич, Эджуке (Тикнизян, 76), Сигурдссон.

Предупреждения: Зайнутдинов, 16. Магнуссон, 69. Маласиа, 85. Бергхейс, 90+2.

Судьи: Рейншрейбер. Битон, Шимон (все — Израиль).

5 ноября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».