ЦСКА показал тренировку перед матчем с загребским «Динамо»
12:27
Пресс-служба ЦСКА опубликовала моменты тренировки команды накануне матча 2-го тура Лиги Европы против загребского «Динамо».
Также на видео попала часть пресс-конференции полузащитника Кристияна Бистровича и главного тренера Виктора Гончаренко.
Матч ЦСКА — «Динамо» Загреб состоится в четверг, 29 октября. Начало — в 20.55 (мск).
«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.
Сюжет #CSKATV о тренировке накануне матча #ЦСКАзагреб: https://t.co/PgOlvKPk5v— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 29, 2020
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