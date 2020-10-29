ЦСКА показал тренировку перед матчем с загребским «Динамо»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала моменты тренировки команды накануне матча 2-го тура Лиги Европы против загребского «Динамо».

Также на видео попала часть пресс-конференции полузащитника Кристияна Бистровича и главного тренера Виктора Гончаренко.

Матч ЦСКА — «Динамо» Загреб состоится в четверг, 29 октября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.