ЦСКА победил «Эспаньол», Влашич забил. Армейцы покинули Лигу Европы
ЦСКА в гостях одержал победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче группового турнира Лиги Европы. Встреча прошла в Корнелья-де-Льобрегате (Испания).
Единственный гол на 84-й минуте матча забил полузащитник Никола Влашич.
Для армейцев эта победа стала первой и единственной в текущем розыгрыше ЛЕ.
Москвичи набрали 5 очков и заняли четвертое место в турнирной таблице в группы H. «Эспаньол» — 12 баллов и первая строчка. Испанцы вышли в плей-офф ЛЕ из группы с первого места.
? Гол Николы Влашича в концовке матча #ЭспаньолЦСКА#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/TGK5ZZM8ZN— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 12, 2019
Лига Европы
Группа H
«Эспаньол» (Испания) — «ЦСКА» (Россия) — 0:1 (0:0)
Гол: Влашич, 84.
«Эспаньол» (Испания): Прието, Налду (Кальери, 86), Лопес, Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Пьятти (Гранеро, 72), Поль Лосано, Педроса, Кампусано (У Лэй, 46), Феррейра.
ЦСКА (Россия): Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Бистрович, Кучаев (Сигурдссон, 78), Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 87), Обляков, Чалов.
Предупреждения: Обляков, 71. Магнуссон, 72. Карпов, 76. Дивеев, 77.
Судьи: Блом. Балдер, Госсенс (все — Голландия).
12 декабря. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр