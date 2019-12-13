ЦСКА победил «Эспаньол», Влашич забил. Армейцы покинули Лигу Европы

ЦСКА в гостях одержал победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче группового турнира Лиги Европы. Встреча прошла в Корнелья-де-Льобрегате (Испания).

Единственный гол на 84-й минуте матча забил полузащитник Никола Влашич.

Для армейцев эта победа стала первой и единственной в текущем розыгрыше ЛЕ.

Москвичи набрали 5 очков и заняли четвертое место в турнирной таблице в группы H. «Эспаньол» — 12 баллов и первая строчка. Испанцы вышли в плей-офф ЛЕ из группы с первого места.

Лига Европы

Группа H

«Эспаньол» (Испания) — «ЦСКА» (Россия) — 0:1 (0:0)

Гол: Влашич, 84.

«Эспаньол» (Испания): Прието, Налду (Кальери, 86), Лопес, Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Пьятти (Гранеро, 72), Поль Лосано, Педроса, Кампусано (У Лэй, 46), Феррейра.

ЦСКА (Россия): Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Бистрович, Кучаев (Сигурдссон, 78), Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 87), Обляков, Чалов.

Предупреждения: Обляков, 71. Магнуссон, 72. Карпов, 76. Дивеев, 77.

Судьи: Блом. Балдер, Госсенс (все — Голландия).

12 декабря. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр