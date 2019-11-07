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ЦСКА отказался от традиционной для команды прогулки перед матчем с «Ференцварошем»

15:06
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ЦСКА принял решение отказаться от традиционной для команды предматчевой прогулки перед выездной игрой 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем».

— Заменили прогулку по городу разминкой в гостинице, — подписал армейский клуб соответствующие фотографии.

Ференцварош — ЦСКА

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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