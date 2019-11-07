ЦСКА отказался от традиционной для команды прогулки перед матчем с «Ференцварошем»

ЦСКА принял решение отказаться от традиционной для команды предматчевой прогулки перед выездной игрой 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем».

— Заменили прогулку по городу разминкой в гостинице, — подписал армейский клуб соответствующие фотографии.

Заменили прогулку по городу разминкой в гостинице #ФеренцварошЦСКА pic.twitter.com/iMWnOjBAdO — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 7, 2019

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