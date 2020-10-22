ЦСКА не смог победить «Вольфсберг»

ЦСКА в гостях сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы.

Счет в матче в начале первого тайма открыл нападающий армейцев Адольфо Гайч, для которого этот гол стал дебютным в официальных матчах за ЦСКА.

Но в концовке первого тайма хозяева заработали пенальти после ошибки Виктора Васина и сравняли счет — 1:1.

Лига Европы

Группа K

«Вольфсберг» (Австрия) — ЦСКА (Россия) — 1:1 (1:1)

Голы: Гайч, 5 (0:1). Линдль, 42 — с пенальти (1:1).

«Вольфсберг»: Кофлер, Новак, Лочошвили, Баумгартнер, Шерцер (Павелич, 84), Верницниг (Перец, 73), Ляйтгеб, Линдль, Тафернер, Йовелич, Дьенг (Шмербек, 78).

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Дивеев, Васин (Дзагоев, 46), Кучаев (Ахметов, 77), Зайнутдинов, Тикнизян (Эджуке, 46), Магнуссон, Марадишвили, Влашич (Бистрович, 87), Обляков, Гайч (Чалов, 61).

Предупреждения: Верницниг, 10. Влашич, 18. Тикнизян, 29. Васин, 42. Зайнутдинов, 51. Магнуссон, 51. Эджуке, 53.

Судьи: Штегеманн. Гиттельманн, Шааль (все — Германия).

22 октября. Вольфсберг. Стадион «Лавантталь-Арена».