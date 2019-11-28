ЦСКА — «Лудогорец»: Чалов сравнял счет
28 ноября 2019, 22:26
Нападающий ЦСКА Федор Чалов отличился в матче группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца». Он сравнял счет — 1:1.
Ильзат Ахметов получил пас от Николы Влашича, продолжил вдоль ворот на Чалова, и нападающий протолкнул мяч между ног у вратаря.
? Гол Федора Чалова в ворота «Лудогорца».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2019
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