Нападающий ЦСКА Федор Чалов отличился в матче группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца». Он сравнял счет — 1:1.

Ильзат Ахметов получил пас от Николы Влашича, продолжил вдоль ворот на Чалова, и нападающий протолкнул мяч между ног у вратаря.

? Гол Федора Чалова в ворота «Лудогорца».



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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/Q6J9FiKVgm — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2019

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