Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

ЦСКА — «Лудогорец»: Чалов сравнял счет

28 ноября 2019, 22:26
Теги:

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отличился в матче группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца». Он сравнял счет — 1:1.

Ильзат Ахметов получил пас от Николы Влашича, продолжил вдоль ворот на Чалова, и нападающий протолкнул мяч между ног у вратаря.

ЦСКА — Лудогорец

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир