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ЦСКА — «Фейеноорд»: у армейцев украли гол?

22:37
Эпизод матча ЦСКА — «Фейеноорд».
Эпизод матча ЦСКА — «Фейеноорд».
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На 64-й минуте матча 4-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» эстонский арбитр Кристо Тохвер отреагировал на сигнал второго ассистента Стена Клаасена и не засчитал гол Ильи Шкурина.

По мнению помощника судьи, игрок ЦСКА оказался в положении «вне игры» в момент передачи Николы Влашича. Решение судейской бригады выглядит как минимум спорным: по видеоповтору нельзя утверждать, что Шкурин забежал за линию офсайда. Скорее всего, его плечо оказалось на одной линии с голеностопом защитника. (Александр Бобров)

Эпизод матча ЦСКА - "Фейеноорд".
Эпизод матча ЦСКА — «Фейеноорд».
Эпизод матча ЦСКА - "Фейеноорд".
Эпизод матча ЦСКА — «Фейеноорд».

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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