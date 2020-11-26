На 64-й минуте матча 4-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» эстонский арбитр Кристо Тохвер отреагировал на сигнал второго ассистента Стена Клаасена и не засчитал гол Ильи Шкурина.

По мнению помощника судьи, игрок ЦСКА оказался в положении «вне игры» в момент передачи Николы Влашича. Решение судейской бригады выглядит как минимум спорным: по видеоповтору нельзя утверждать, что Шкурин забежал за линию офсайда. Скорее всего, его плечо оказалось на одной линии с голеностопом защитника. (Александр Бобров)

Эпизод матча ЦСКА — «Фейеноорд».