Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчем армейцев с «Фейеноордом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы, а также поздравил «Локомотив» с ничьей в матче с «Атлетико» Мадридом (0:0).

— Единственный наш козырь в том, что если перед первым матчем в Роттердаме ЦСКА хорошо играл в чемпионате России, и все говорило о том, что ЦСКА должен показать хорошую игру, то сейчас армейцы провели крайне неудачный матч против «Сочи», — сказал Грушевский «СЭ». — В математике есть метод от противного, давайте будем сегодня думать от противного. Никаких более солидных аргументов у меня нет.

Надеюсь, что Виктору Гончаренко удастся собрать хороший состав с учетом того, что кто-то еще вернется. Марио Фернандес, к примеру, хотя кто-то из болельщиков ЦСКА мне возразит и скажет, что Фернандеса лучше поберечь и выпустить в воскресенье на очень важный матч против «Рубина». Этот аргумент я тоже готов принять как весьма и весьма разумный. Поэтому у ЦСКА несколько ограничен выбор на некоторых позициях. В общем, никаких железобетонных аргументов, что мы обязаны выигрывать у «Фейеноорда» у меня нет. У меня просто есть желание, чтобы это случилось.

Также хочу поздравить болельщиков «Локомотива» и весь наш российский футбол, ту часть, которая по старинке, как и я, привыкла желать удачи всем российским клубам, независимо от пристрастий, со второй ничьей с «Атлетико», к тому же еще и на чужом поле. Нам мой взгляд, это очень неплохое достижение. Конечно, на это кто-то из наших вечных скептиков скажет: «Не выиграли же. Ни одной победы», но ничья в Мадриде — это прекрасный результат. «Локомотив» — молодец. (Екатерина Звенигородская)

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится сегодня, 26 ноября. Начало — в 20.55 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.