«Фейеноорд» — ЦСКА: прямая трансляция матча начнется в 23.00
21:15
В четверг, 5 ноября, ЦСКА проведет гостевой матч группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
У армейцев 2 очка после двух встреч, команда бывшего главного тренера «Зенита» и сборной России Дика Адвоката занимает последнее место в группе после поражения от «Вольфсберга» (1:4) и ничьей с загребским «Динамо» (0:0).
Следить за матчем «Фейеноорд» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Фейеноорд» — ЦСКА
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