В четверг, 5 ноября, ЦСКА проведет гостевой матч группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

У армейцев 2 очка после двух встреч, команда бывшего главного тренера «Зенита» и сборной России Дика Адвоката занимает последнее место в группе после поражения от «Вольфсберга» (1:4) и ничьей с загребским «Динамо» (0:0).

Следить за матчем «Фейеноорд» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Фейеноорд» — ЦСКА