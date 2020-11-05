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«Фейеноорд» — ЦСКА: прямая трансляция матча начнется в 23.00

21:15
Тренировка «Фейеноорда» перед игрой с ЦСКА. Фото AFP
Тренировка «Фейеноорда» перед игрой с ЦСКА. Фото AFP
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В четверг, 5 ноября, ЦСКА проведет гостевой матч группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

У армейцев 2 очка после двух встреч, команда бывшего главного тренера «Зенита» и сборной России Дика Адвоката занимает последнее место в группе после поражения от «Вольфсберга» (1:4) и ничьей с загребским «Динамо» (0:0).

Следить за матчем «Фейеноорд» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Фейеноорд» — ЦСКА

Фейеноорд — ЦСКА

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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