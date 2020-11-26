Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили подвел итоги матча 4-го тура Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0).

— Думаю, мы смотрелись сегодня хорошо, — сказал Марадишвили в эфире телеканала «Матч Премьер». — Могли выиграть, но не использовали свои моменты.

— Почему как будто бы в большинстве ЦСКА было тяжелее играть, чем в равных составах?

— Не думаю, что было тяжелее. Наоборот, мы контролировали ход игры, просто не дожали соперника до конца. Просто не хватило чуть-чуть в завершении — последней точки, удара.

— Российские клубы и в Лиге чемпионов, и в Лиги Европы без побед.

— Просто уровень Европы чуть выше, чем российский, поэтому где-то нам не хватает. А так — смотримся неплохо, — сказал Марадишвили в эфире «Матч Премьер».