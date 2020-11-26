Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Марадишвили: «Уровень Европы чуть выше, чем российский. А так — смотримся неплохо»

26 ноября 2020, 23:38
Теги:

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили подвел итоги матча 4-го тура Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0).

— Думаю, мы смотрелись сегодня хорошо, — сказал Марадишвили в эфире телеканала «Матч Премьер». — Могли выиграть, но не использовали свои моменты.

— Почему как будто бы в большинстве ЦСКА было тяжелее играть, чем в равных составах?

— Не думаю, что было тяжелее. Наоборот, мы контролировали ход игры, просто не дожали соперника до конца. Просто не хватило чуть-чуть в завершении — последней точки, удара.

— Российские клубы и в Лиге чемпионов, и в Лиги Европы без побед.

— Просто уровень Европы чуть выше, чем российский, поэтому где-то нам не хватает. А так — смотримся неплохо, — сказал Марадишвили в эфире «Матч Премьер».

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир