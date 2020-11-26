16 матчей без побед у российских клубов в групповых турнирах еврокубков
22:52
ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» в четвертом туре группового турнира Лиги Европы (0:0). На счету армейцев 3 ничьи и 1 поражение в четырех играх.
В Лиге чемпионов три российских клуба также не одержали ни одной победы в групповом турнире: у «Локомотива» 3 ничьи и 1 поражение, у «Краснодара» и «Зенита» — по 1 ничьей и 3 поражения.
Таким образом, клубы из России не одержали ни одной победы в 16 играх групповых раундов еврокубков-2019/20.
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«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» одержат победы в группе Лиги чемпионов-2020?
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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