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16 матчей без побед у российских клубов в групповых турнирах еврокубков

22:52
Иван Обляков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Иван Обляков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» в четвертом туре группового турнира Лиги Европы (0:0). На счету армейцев 3 ничьи и 1 поражение в четырех играх.

В Лиге чемпионов три российских клуба также не одержали ни одной победы в групповом турнире: у «Локомотива» 3 ничьи и 1 поражение, у «Краснодара» и «Зенита» — по 1 ничьей и 3 поражения.

Таким образом, клубы из России не одержали ни одной победы в 16 играх групповых раундов еврокубков-2019/20.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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