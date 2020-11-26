16 матчей без побед у российских клубов в групповых турнирах еврокубков

ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» в четвертом туре группового турнира Лиги Европы (0:0). На счету армейцев 3 ничьи и 1 поражение в четырех играх.

В Лиге чемпионов три российских клуба также не одержали ни одной победы в групповом турнире: у «Локомотива» 3 ничьи и 1 поражение, у «Краснодара» и «Зенита» — по 1 ничьей и 3 поражения.

Таким образом, клубы из России не одержали ни одной победы в 16 играх групповых раундов еврокубков-2019/20.