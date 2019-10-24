Стали известны составы ЦСКА и «Ференцвароша» на матч группового турнира Лиги Европы. Армейцы выйдут на поле в том же стартовом составе, что и в последней игре РПЛ против «Уфы» (1:1). В «старте» команды Сергея Реброва появятся три украинских футболиста. Экс-форвард «Алании» Тамаш Пришкин начнет встречу в запасе.

ЦСКА: Акинфеев — Карпов, Магнуссон, Дивеев — Мариу Фернандес, Обляков, Ахметов, Влашич, Кучаев — Чалов, Сигурдссон.

Запасные — Помазун, Бийол, Бистрович, Гогуа, Нисимура, Лукас Сантос, Шарлия.

«Ференцварош»: Дибус, Игнатенко, Ловренчич, Нгуен, Зубков, Харатин, Цивич, Сигер, Ботка, Блажич.

Запасные — Гроф, Варга, Двали, Изаэл, Пришкин, Чонка, Шкварка.

Игра начнется в 19.55 по московскому времени.

«СЭ» проведет трансляцию матча ЦСКА — «Ференцварош»