ЦСКА — «Ференцварош»: гости открыли счет
21:37
«Ференцварош» открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА. Гол на 86-й минуте забил нападающий Роланд Варга. Результативный пас на счету форварда Александра Зубкова.
? Гол Роланда Варги приносит «Ференцварошу» победу над армейцами.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/bv0Eow4SSZ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2019
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур
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