Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

ЦСКА — «Ференцварош»: гости открыли счет

21:37
Теги:

«Ференцварош» открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА. Гол на 86-й минуте забил нападающий Роланд Варга. Результативный пас на счету форварда Александра Зубкова.

ЦСКА — Ференцварош

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир