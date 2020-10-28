Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о предстоящем матче группового турнира Лиги Европы против загребского «Динамо».

— Все еврокубковые игры немного отличаются от РПЛ, — сказал Гончаренко. — Первое — игра на победу в каждом матче. Это «Динамо» Загреб. У них преимущество по качеству игроков в Хорватии. У них сохраняется больше психологических сил. Кроме того, «Динамо» имеет опыт участия в ЛЧ. Большой опыт у игроков в сборных. Не хочу сравнивать их с РПЛ. Даже «Вольфсберг» отличался. Будет тяжелый и напряженный матч. Надо будет использовать свои моменты. (Наталья Юрина)

ЦСКА встретится с «Динамо» завтра, 29 октября. Начало — в 20.55 (мск).