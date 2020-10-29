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ЦСКА — «Динамо»: видеотрансляция матча Лиги Европы

20:15
Игроки ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 29 октября, ЦСКА примет загребское «Динамо» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Игра начнется в 20.55 (мск).

В своей группе K команда Виктора Гончаренко также играет с «Вольфсбергом» и «Фейеноордом».

Следить за матчем ЦСКА — «Динамо»: вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Динамо»:

ЦСКА — Динамо З

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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