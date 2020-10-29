Сегодня, 29 октября, ЦСКА примет загребское «Динамо» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Игра начнется в 20.55 (мск).

В своей группе K команда Виктора Гончаренко также играет с «Вольфсбергом» и «Фейеноордом».

Следить за матчем ЦСКА — «Динамо»: вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Динамо»: