Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал результат матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы красно-синих с загребским «Динамо» (0:0).

— Нормальная, рабочая игра. У ЦСКА были подходы, но все-таки не 100% моменты, подвела реализация. По игре армейцы были лучше, чем хорваты, но не забили, так бывает, — сказал Гришин «СЭ». — Единственное, плохо, что мы, сыграв вничью с «Вольсфбергом», который сегодня победил, немного теперь их отпустили, они на первом месте, но мы будем бороться в этой группе за выход, впереди достаточно игр, чтобы все исправить.

Сегодня можно выделить атакующую группу. Хорошо сыграл, как обычно, Влашич, он ведущий игрок команды. Неплохо смотрелся Эджуке, не попал два полумомента в ворота. Кучаев тоже хорошо играл, хоть моментов не имел, но принимал участие в созидании игры. Все они лидеры команды, поэтому ничего сверхъестественного мы не увидели, играли в свою силу, но этого не хватило, чтобы обыграть хорватов. Было видно, что в первом тайме, наши при потере мяча сразу пытались прессинговать. Во втором тайме уже чуть по-другому игра пошла, видимо, силенок не хватило, игра выровнялась, ЦСКА перестал идти в прессинг. Второй тайм получился чуть-чуть похуже первого. 0:0, а значит должны выигрывать в следующих играх и выходить из этой группы, другой возможности нет. (Анастасия Пастернак)