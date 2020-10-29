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«ЦСКА был лучше и ближе к победе». Гончаренко — о матче с загребским «Динамо»

23:11
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничейного результата в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:0) выразил мнение, что его команда была близка к победе.

— Сложно упрекнуть команду. Возможно, не хватило последнего паса. Но мы были лучше и ближе к победе. В первом тайме мы острее сыграли в атаке, а во втором пропало то движение. Сигурдссону, Гайчу и Ахметову не хватало хороших открываний за спинами соперников.

С Эджуке все нормально, он будет готов к следующему матчу. (Сергей Федоров)

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