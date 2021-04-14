«Црвена Звезда» оштрафована за оскорбление болельщиками Ибрагимовича

«Црвена Звезда» получила штраф за поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Милана» (2:2). Такое решение принял дисциплинарный комитет УЕФА.

Болельщики оскорбляли форварда «Милана» Златана Ибрагимовича. За это клуб получил штраф в 25 тысяч евро. Также «Црвена Звезда» должна будет провести следующий матч в еврокубках при пустых трибунах.

Кроме того, «Црвена» оштрафована еще на пять тысяч евро за несоблюдение санитарного протокола во время пандемии коронавируса.