«Црвена Звезда» обыграла «Лудогорец», «Мидтьюлланн» победил «Брагу»
25 ноября, 22:54
«Мидтьюлланн» выиграл у «Браги» (3:2) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы. «Црвена Звезда» победила «Лудогорец» (1:0).
«Црвена Звезда» набрала 10 очков и лиидрует в группе F. У «Браги» девять очков и вторая позиция. «Мидтьюлланн» идет третьим — восемь очков. Только «Лудогорец» потерял шансы продолжить борьбу в еврокубках. Команда имеет одно очко и занимет последнее место.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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