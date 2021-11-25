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«Црвена Звезда» обыграла «Лудогорец», «Мидтьюлланн» победил «Брагу»

25 ноября, 22:54
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«Мидтьюлланн» выиграл у «Браги» (3:2) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы. «Црвена Звезда» победила «Лудогорец» (1:0).

«Црвена Звезда» набрала 10 очков и лиидрует в группе F. У «Браги» девять очков и вторая позиция. «Мидтьюлланн» идет третьим — восемь очков. Только «Лудогорец» потерял шансы продолжить борьбу в еврокубках. Команда имеет одно очко и занимет последнее место.

Лига Европы. Группа F
25 нояб, 20:45. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
3:2
Брага
Голы
Святченко, 2 (1:0), Орта, 43 (1:1), Исаксен, 48 (2:1), Галену, 85 (2:2), Эвандер, 90+3 (3:2)
Мидтьюлланн
Лессль Андерссон Дальсгор Святченко Паулинью (Дюр, 72 ) Жунинью Эвандер Оньедика (Каюсте, 88 ) Систо (Линд, 88 ) Исаксен Брумаду (Шарлес, 72 )
Брага
Тиагу Са Коуту Диогу Лейте Оливейра Бруну Родригеш (Моура, 73) Лукас Минейру Каштру (Шикинью, 57) Орта Медейруш (Руис, 71) Галену Витор Оливейра (Гонсалес, 72)
Предупреждения
Исаксен 52, Оньедика 64, Эвандер 90  -  Каштру 21, Моура 80, Галену 86
Судьи
Юг
Лига Европы. Группа F
25 нояб, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
1:0
Лудогорец
Голы
Иванич, 57 (1:0)
Црвена Звезда
Борьян Гаич Панков Драгович Эракович Иванич Канга (Саного, 81 ) Петрович (Крстичич, 67 ) Павков (Лазетич, 82 ) Катаи (Бен Набуан, 46 ) Срнич
Лудогорец
Падт Терзиев Пинас Икоко Пластун Гонсалвеш (Кафумана, 65) Баджи (Митков, 89) Янков Десподов (Ману, 65) Чибота (Ротариу, 77) Сотириу
Предупреждения
Срнич 63, Крстичич 69, Гаич 87, Эракович 88  -  Сотириу 86
Судьи
Мартинес

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