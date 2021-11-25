«Црвена Звезда» обыграла «Лудогорец», «Мидтьюлланн» победил «Брагу»

«Мидтьюлланн» выиграл у «Браги» (3:2) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы. «Црвена Звезда» победила «Лудогорец» (1:0).

«Црвена Звезда» набрала 10 очков и лиидрует в группе F. У «Браги» девять очков и вторая позиция. «Мидтьюлланн» идет третьим — восемь очков. Только «Лудогорец» потерял шансы продолжить борьбу в еврокубках. Команда имеет одно очко и занимет последнее место.