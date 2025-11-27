«Црвена Звезда» и «ФКСБ»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Црвена Звезда» и «ФКСБ» встретятся в матче общего этапа Лиги Европы

«Црвена Звезда» (Сербия) и ФКСБ (Румыния) встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Црвена Звезда» — ФКСБ можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.

27 ноября 2025, 23:00. Райко Митич (Белград)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В четырех турах общего этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» набрала четыре очка, а ФКСБ — три. В четвертом туре «Црвена Звезда» победила «Лилль» (1:0), а ФКСБ уступил «Базелю» (1:3).