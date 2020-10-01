«Црвена Звезда», «Динамо» Загреб, «Гранада» и ПСВ пробились в Лигу Европы
В матчах четвертого отборочного раунда Лиги Европы определились участники основного раунда.
«Црвена Звезда» обыграла «Арарат-Армения» (2:1). «Лех» прошел «Шарлеруа» (2:1). Загребское «Динамо» обыграло «Флору» (3:1). «Гранада» на выезде победила «Мальме» (3:1). ПСВ одержал победу в матче с «Русенборгом» (2:0). Чешский «Слован» добился успеха в игре с АПОЭЛом (1:0).
Лига Европы
4-й отборочный раунд
«Арарат-Армения» — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:2 (0:1)
Голы: Катаи, 45 (0:1). Фальчинелли, 60 (0:2). Лима, 72 (1:2).
Судья: Сидиропулос (Греция).
1 октября. Никосия. Стадион ГСП.
«Шарлеруа» (Бельгия) — «Лех» (Польша) — 1:2 (0:2)
Голы: Рамирес, 34 (0:1). Пухач, 41 (0:2). Фалль, 56 (1:2).
Нереализованный пенальти: Резаеи (Шарлеруа), 51 (мимо)
Предупреждение: Шатка, 50.
Удаление: Шатка (Лех), 77.
Судья: Цвайер (Германия).
1 октября. Шарлеруа. Стадион «Стад дю Пеи де Шарлеруа».
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Флора» (Эстония) — 3:1 (2:0)
Голы: Гавранович, 11 (1:0). Адеми, 26 (2:0). Синявский, 65 (2:1). Адеми, 87 (3:1).
Судья: Али Палабыйык (Турция).
1 октября. Загреб. Стадион «Максимир».
«Слован» Либерец (Чехия) — АПОЭЛ (Кипр) — 1:0 (0:0)
Гол: Мара, 90+5 — с пенальти.
Судья: Экберг (Швеция).
1 октября. Либерец. Стадион «У Нисы».
«Мальме» (Швеция) — «Гранада» (Испания) — 1:3 (1:1)
Голы: Мачис, 30 (0:1). Бергет, 45 (1:1). Пуэртас, 58 (1:2). Эррера, 85 (1:3).
«Гранада»: Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Нева, Монторо, Гоналон, Эррера, Сольдадо (Хорхе Молина, 81), Мачис (Фулькье, 89), Пуэртас (Кенеди, 75).
Предупреждения: Сольдадо, 59. Монторо, 82. Эррера, 86. Мачис, 89. Санчес, 90+1.
Судья: Маккели (Голландия).
1 октября. Мальме. Стадион «Сведбанк».
«Русенборг» (Норвегия) — ПСВ (Голландия) — 0:2 (0:1)
Голы: Захави, 22 (0:1). Гакпо, 61 (0:2).
Судья: Масса (Италия).
1 октября. Тронхейм. Стадион «Леркендаль».