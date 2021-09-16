«Црвена Звезда» одержала победу над «Брагой», «Мидтьюлланн» и «Лудогорец» сыграли вничью
«Црвена Звезда» одержала победу над «Брагой» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе хозяев гол забил Милан Родич. Александр Катаи реализовал пенальти. У гостей отличился Галену.
В другом матче группы F «Мидтьюлланн» и «Лудогорец» сыграли вничью (1:1).
Лига Европы
Группа F. 1-й тур
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Брага» (Португалия) — 2:1 (0:0)
Голы: Родич, 75 (1:0). Галену, 76 (1:1). Катаи, 85 — с пенальти (2:1).
«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Драгович, Родич, Дегенек, Гобелич, Канга, Саного (Панков, 87), Иванич, Бен Набуан (Диони, 39), Живкович (Крстичич, 65), Катаи (Срнич, 86).
«Брага»: Матеус, Оливейра, Диогу Лейте, Витор Тормена, Фабиану Силва (Коуту, 86), Лукас Минейру (А.Орта, 78), Аль-Мусрати, Пиазон (Фабиу Мартинш, 79), Р.Орта (Секейра, 89), Руис (Гонсалес, 70), Галену.
Предупреждения: Лукас Минейру, 67. Аль-Мусрати, 71. Крстичич, 78.
Судья: Битон (Шотландия).
16 сентября. Белград. Стадион «Райко Митич».
«Мидтьюлланн» (Дания) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1 (1:1)
Голы: Исаксен, 3 (1:0). Десподов, 32 (1:1).
«Мидтьюлланн» (Дания): Оулафссон, Святченко, Дальсгор, Андерссон, Паулинью (Кулс, 85), Жунинью, Эвандер, Оньедика, Систо (Шарлес, 85), Брумаду (Мабиль, 75), Исаксен (Линд, 75).
«Лудогорец» (Болгария): Кахлина, Пластун, Недялков (Пинас, 55), Жозуе, Сисинью, Гонсалвеш, Баджи, Сантана (Янков, 74), Ману (Сотириу, 54), Десподов (Чибота, 60), Текпетей (Вердон, 75).
Предупреждения: Баджи, 35. Сантана, 44. Оньедика, 85. Сисинью, 90+8.
Судья: Агаев (Азербайджан).
16 сентября. Хернинг. Стадион «МСХ Арена».
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А португальский футбол, судя по всему, идет в тоже место, что и наш.
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