«Црвена Звезда» одержала победу над «Брагой», «Мидтьюлланн» и «Лудогорец» сыграли вничью

Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами

«Лестер» — «Наполи»: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

«Црвена Звезда» одержала победу над «Брагой» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Roma1111111

А португальский футбол, судя по всему, идет в тоже место, что и наш.

16.09.2021