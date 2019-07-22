Цорн считает, что "Тун" является сильным соперником для "Спартака" в ЛЕ

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн назвал сильным соперником швейцарский "Тун", с которым сыграют красно-белые в третьем отборочном раунде Лиги Европы, сообщает ТАСС.

Матчи пройдут 8 и 15 августа (второго раунда – 25 июля и 1 августа). Победитель третьего раунда выйдет в раунд плей-офф ЛЕ.

– На этом уровне слабых команд не бывает, – приводит слова Цорна ТАСС. – Несмотря на то, что это команда из швейцарской лиги, где есть два топ-клуба, а всем остальным тяжело играть против них, это сильный соперник. Будем серьезно готовиться и настраиваться на победу. Как и всегда.

Матчи с "Санкт-Галленом? Каждый опыт, который был, учитывается. Из ошибок и поражений делаются выводы, они переносятся на следующие матчи.

Все о Лиге Европы – здесь