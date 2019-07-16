"Чукарички" разгромили "Бананц" и вышли во второй отборочный раунд Лиги Европы

"Чукарички" разгромили "Бананц" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы – 5:0.

Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сербского клуба. Напомним, что "Бананц" возглавляет российский специалист Ильшат Файзулин.

Во втором раунде "Чукарички" сыграют с победителем пары "Мольде" – "Рейкьявик".

Лига Европы

1-й отборочный раунд

"Бананц" (Армения) – "Чукарички" (Сербия) – 0:5 (0:2)

Голы: Стоянович, 3 (0:1). Тедич, 31 (0:2). Лукович, 49 (0:3). Бирманчевич, 71 (0:4).

Стоянович, 75 – с пенальти (0:5).

Судья: Пападопулос (Греция).

16 июля. Ереван. Стадион "Banants".

Первый матч: 3:0