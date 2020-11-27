Чугайнов заявил, что ЦСКА нужно было упростить игру после выхода Шкурина и Гайча

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов прокомментировал ничью ЦСКА и «Фейеноорда» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы.

— Чего не хватило ЦСКА, чтобы дожать «Фейеноорд»?

— Скорости. Мне понравилось, как армейцы начали матч. Быстрые атаки, активный прессинг на чужой половине поля. Стартовый отрезок смотрелся очень весело. Голландцы даже голову поднять не могли. Но через 15 минут все закончилось. Темп упал. «Фейеноорд» наладил контроль мяча, стал чаще подбираться к воротам ЦСКА и в конце тайма имел убойный момент. Спасибо Акинфееву, выручил. Хотя пробей Линссен головой чуть в сторону, ни один вратарь мира не успел бы среагировать.

— Во втором тайме после удаления Йоргенсена «Фейеноорд» закрылся.

— Да. Виктор Гончаренко заменами рассчитывал увеличить давление на ворота соперника, но добился обратного эффекта. Потому что армейцы продолжали играть в мелкий пас. Такой футбол имеет право на жизнь, когда на поле технари вроде Чалова и Эджуке. А с выходом Шкурина и Гайча нужно было сразу перестроиться.

— Как?

— Упростить игру! Вскрывать оборону через фланги и грузить мяч в штрафную, где Шкурин с Гайчем могли бы себя проявить. Оба — габаритные, любят побороться вверху. Но их сильные качества партнеры почему-то не использовали. В итоге в концовке моменты у ЦСКА вообще иссякли.

— От Влашича ждали большего?

— Конечно. В завершающей стадии атаки креатива было маловато. Да и остальные не блеснули. По этому матчу выделить можно разве что Акинфеева. (Александр Кружков)