"Чихура" обыграла "Фолу" и вышла во второй отборочный раунд Лиги Европы

Грузинская "Чихура" одержала победу над "Фолой"​ из Люксембурга со счетом 2:1 во втором матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Хозяева вышли в следующий раунд по сумме двух встреч.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

"Чихура" (Грузия) – "Фола" (Люксембург) – 2:1 (1:0)

Голы: Ардазишвили, 25 (1:0). Сардалишвили, 73 (2:0). Синани, 89 – с пенальти (2:1).

Удаление: Мухаремович (Фола), 32.

Судья: Петрович (Босния и Герцеговина).

17 июля. Тбилиси. Стадион "Boris Paichadze".

Общий счет: 4:2.