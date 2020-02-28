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ЧФР вылетел из Лиги Европы. Петреску устроил скандал на пресс-конференции

08:09
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Румынский ЧФР завершил выступление на стадии 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей команда уступила «Севильи».

После окончания встречи главный тренер ЧФР Дан Петреску устроил скандал на пресс-конференции, сообщает Sport.ro. Тренер пришел на общение с прессой с распечаткой футбольных правил и объявил судей в том, что они неправильно отменили гол его команды.

На последних минутах матча футболист ЧФР Константин Пэун-Александру забил гол, но он был отменен из-за ВАР. На повторе судьи заметили, что в этой атаке мяч попал в руку нападающему румынской команды Ласина Траоре.

— У меня в руках распечатка правил, где говорится, что в подобной ситуации не фиксируется нарушение. Мы должны быть в следующем раунде. С нами поступили несправедливо, — возмущался тренер. Напомним, что Петреску ранее тренировал «Кубань» и «Динамо», а Ласина Траоре выступал за ЦСКА, «Анжи» и «Кубань».

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