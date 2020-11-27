«Рома» обыграла ЧФР и вышла в плей-офф Лиги Европы

«Рома» победила ЧФР в матче группового турнира Лиги Европы — 2:0. Римляне набрали 10 очков в четырех играх и досрочно обеспечили себе участие в плей-офф.

В группе B «Рапид» победил «Дандолк» (3:1).

В группе С «Славия» взяла верх над «Ниццей» (3:1), а «Байер» разгромил «Хапоэль» из Беэр-Шевы (4:1). На счету пражской и леверкузенской команды по 9 очков.

В группе D «Рейнджерс» и «Бенфика» забили друг другу по два мяча, а «Стандард» в добавленное время вырвал победу у «Леха» (2:1).

Лига Европы

Группа A

ЧФР (Румыния) — «Рома» (Италия) — 0:2 (0:0)

Голы: Дебелюх, 49 — в свои ворота (0:1). Верету, 67 — с пенальти (0:2).

ЧФР: Бэлгрэдян, Камора, Маня, Сушич, Буркэ, Джокович, Иту (Кипчу, 51), Перейра, Рондон, Пэун (Кырнац, 71), Дебелюх (Войтуш, 70).

«Рома»: Пау Лопес, Жуан Жезус, Спинаццола (Мхитарян, 65), Бруну Перес, Калафьори, Кристанте, Пеллегрини (Верету, 46), Диавара (Миланезе, 76), Вильяр, Майораль (Джеко, 64), Перес (Трипи, 84).

Предупреждения: Иту, 35. Пэун, 37. Джокович, 43. Диавара, 53. Буркэ, 66. Камора, 71. Джеко, 90+3.

Судья: Лехнер (Австрия).

26 ноября. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску».

Группа B

«Дандолк» (Ирландия) — «Рапид» (Австрия) — 1:3 (0:2)

Голы: Кнасмюльнер, 11 (0:1). Кара, 37 (0:2). Кара, 58 (0:3). Шилдс, 63 — с пенальти (1:3).

Нереализованный пенальти: Одува, 50 (мимо)

«Дандолк»: Роджерс, Гэннон, Даммиган (Лэй, 81), Бойл, Хор (Макилини, 47), Клири, Шилдс, Слоггетт (Маррей, 72), Чолович (Келли, 47), Макмиллан (Одува, 46), Даффи.

«Рапид»: Гартлер, Хофманн, Стойкович, Улльманн, Барач, Кнасмюльнер (Демир, 81), Граховац, Шик, Ибрахимоглу (Аразе, 55), Фунтас (Шустер, 66), Кара (Китагава, 66).

Предупреждения: Граховац, 8. Даммиган, 45. Клири, 82.

Судья: Богнар (Венгрия).

26 ноября. Дублин. Стадион «Авива».

Группа C

«Байер» (Германия) — «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — 4:1 (1:0)

Голы: Шик, 29 (1:0). Бэйли, 48 (2:0). Швиро, 58 (2:1). Демирбай, 76 (3:1). Аларио, 80 (4:1).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Та, Едвай, Венделл, Беллараби (Синкгравен, 81), Демирбай, Амири (Баумгартлингер, 90+1), Вирц (Гедикли, 81), Шик (Аларио, 69), Бэйли (Диаби, 68).

«Хапоэль»: Левита, Гольдберг (Твитто, 70), Таа, Дадиа, Саллалих (Агудело, 71. Варенн, 85), Кабха, Мели (Мадмон, 81), Келтьенс, Йосефи, Барейро, Швиро (Хатуэль, 81).

Предупреждения: Швиро, 61. Таа, 71.

Судья: Гиль (Польша).

26 ноября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Ницца» (Франция) — «Славия Пр» (Чехия) — 1:3 (0:1)

Голы: Лингр, 15 (0:1). Гуири, 61 (1:1). Олайинка, 64 (1:2). Сима, 75 (1:3).

«Ницца»: Бенитес, Лотомба, Нсоки, Аталь (Ндой, 66), Робсон Бамбу, Шнейдерлен, Рен-Аделаид, Рони Лопеш, Клод Морис (Будауи, 72), Маолида, Гуири (Пельмар, 78).

«Славия»: Коларж, Кудела, Голеш (Карафиат, 87), Боржил, Зима, Масопуст, Шевчик, Лингр (Траоре, 63), Олайинка (Малинский, 87), Кухта (Провод, 82), Сима (Тецл, 87).

Предупреждения: Зима, 41. Нсоки, 43. Аталь, 53. Боржил, 55. Шнейдерлен, 74. Робсон Бамбу, 77. Кудела, 90+2. Будауи, 90+2.

Удаление: Будауи, 90+2.

Судья: Нюберг (Швеция).

26 ноября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

Группа D

«Стандард» (Бельгия) — «Лех» (Польша) — 2:1 (0:0)

Голы: Исхак, 61 (0:1). Тапсоба, 63 (1:1). Лаифис, 90+3 (2:1).

«Стандард»: Бодар, Лаифис, Дюссенн, Фай, Гавори (Янс, 77), Цимирот, Бокади (Тапсоба, 47), Раскин (Бастьен, 77), Лестьенн (Больевич, 46), Уларе, Баликвиша (Авенатти, 76).

«Лех»: Беднарек, Бутко, Рогне, Црномаркович, Пухач, Сикора (Кравец, 64), Педру Тиба (Шатка, 78), Скурась (Червиньски, 64), Модер (Мархвиньски, 78), Рамирес, Исхак (Качарава, 83).

Предупреждения: Црномаркович, 20. Уларе, 26. Баликвиша, 37. Бутко, 43. Раскин, 45+3. Больевич, 72. Кравец, 86.

Удаления: Уларе, 45+3. Црномаркович, 75.

Судья: Арделеану (Чехия).

26 ноября. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Бенфика» (Португалия) — 2:2 (1:0)

Голы: Эрфилд, 7 (1:0). Руф, 69 (2:0). Таверньер, 78 — в свои ворота (2:1). Пиззи, 81 (2:2).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Балогун, Таверньер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Эрфилд, Камара, Кент, Руф, Морелос.

«Бенфика»: Лейте, Фертонген, Жардел, Гримальдо, Жилберту (Рамуш, 69), Габриэл, Эвертон, Шикинью (Пиззи, 56), Сеферович (Франсишку Феррейра, 90+2), Рафа Силва, Вальдшмидт (Гонсалвеш, 56).

Предупреждения: Габриэл, 16. Шикинью, 42. Камара, 80. Фертонген, 83.

Судья: Петреску (Румыния).

26 ноября. Глазго. Стадион «Айброкс».