Четыре игрока «Эспаньола» вошли в команду недели Лиги Европы
12:39
Четыре игрока «Эспаньола» вошли в команду недели Лиги Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге Европы. В нее вошли четыре игрока «Эспаньола».
Вратарь: Гедрюс Арлаускис («Клуж»).
Защитники: Райнхольд Ранфтль (ЛАСК), Льюис Лопес («Эспаньол»), Зиньо Ванхеусден («Стандард»), Себастьян Коршья («Эспаньол»).
Полузащитники: Уссама Идрисси (АЗ), Эстебан Гранеро («Эспаньол»), Лукас Соуза (АПОЭЛ), Оскар Мелендо («Эспаньол»).
Нападающие: Мунир Эль-Хаддади («Севилья»), Мунас Даббур («Севилья»).
В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» разгромил «Лудогорец» (6:0).
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур
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