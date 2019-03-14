"Чесли" разгромил "Динамо" в Киеве, "Зальцбург" обыграл "Наполи"

"Челси" обыграл киевское "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы - 5:0. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Оливье Жиру. Первую игру лондонцы выиграли со счетом 3:0.

"Наполи" на выезде уступил австрийском "Зальцбургу" - 1:3. Итальянцы открыли счет на 14-й минуте усилиями Аркадиуша Милика. В первой игре они победили со счетом 3:0, поэтому австрийцам нужно было забивать пять мячей. Хозяев поля хватило только на три гола.

Лига Европы

1/8 финала

Ответные матчи

"Динамо" (Украина) - "Челси" (Англия) - 0:5 (0:3)

Голы: Жиру, 5 (0:1). Жиру, 33 (0:2). Алонсо, 45+1 (0:3). Жиру, 59 (0:4). Хадсон-Одои, 78 (0:5).

"Динамо": Бойко, Кадар, Кендзера, Бурда, Миколенко, Сидклей (Смирный, 81), Гармаш, Сидорчук (Че Че, 65), Шапаренко, Шепелев (А.Андриевский, 87), Цыганков.

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Дзаппакоста (Аспиликуэта, 69), Ковачич, Лофтус-Чик, Канте (Жоржинью, 65), Хадсон-Одои, Виллиан (Педро, 74), Жиру.

Предупреждения: Миколенко, 61. Аспиликуэта, 73.

Судья: Штилер (Германия).

14 марта. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

Первый матч - 0:3.

"Зальцбург" (Австрия) - "Наполи" (Италия) - 3:1 (1:1)

Голы: Милик, 14 (0:1). Даббур, 25 (1:1). Гульбраннсен, 65 (2:1). Ляйтгеб, 90+2 (3:1).

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Онгене, Самассеку, Вольф, Собослои (Ляйтгеб, 74), Мвепу (Гульбраннсен, 59), Даббур, Минамино (Холанд, 86).

"Наполи": Мерет, Кирикеш (Малькюи, 78), Мариу Руй, Хюсай, Луперто, Аллан, Зелиньски (Диавара, 74), Руис, Кальехон, Мертенс (Юнес, 88), Милик.

Предупреждения: Онгене, 42. Милик, 44. Самассеку, 57.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

14 марта. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".

Первый матч - 0:3.