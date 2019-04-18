Черышев в заявке "Валенсии" на матч с "Вильярреалом" в ЛЕ

Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку "Валенсии" на ответный матч четвертьфинала Лиги Европы против "Вильярреала", информирует официальный Твиттер "летучих мышей". Встреча пройдет сегодня, 18 апреля, начало – в 22.00 (мск).
Заявка выглядит следующим образом:
вратари – Риверо, Нету;
защитники – Лато, Гайя, Диакаби, Васс, Паулиста, Ронкалья;
полузащитники – Парехо, Гедеш, Солер, Черышев, Кокелен, Кан Ин, Ферран;
нападающие – Гамейро, Мина, Собрино.
Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Валенсии".
🦇 Convocatoria de nuestro @valenciacf– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 18 апреля 2019 г.
¡Vamos EQUIPO! 🔥#VCFVillarreal 🖤💛 pic.twitter.com/RYQ1dipI5K
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