Червиченко поддержал Спалетти: «Зазнаваться и махать руками после первого достойного матча не стоит»

Экс-президент «Спартака» Андрей Черевченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти в адрес скамейки красно-белых после матча группового раунда Лиги Европы (2:3).

«Насколько я понял, кто-то из помощников Руя что-то показал Лучано. Я понимаю, что сейчас у сектантской части «Спартака» бурный всплеск эмоций, но надо быть честными. Судейство было слишком комфортное для красно-белых. Удаление натянутое, также судья пытался придумать пенальти, но ВАР помешал ему это сделать. «Наполи» объективно на голову сильнее «Спартака». Думаю, что Спаллетти абсолютно прав. Зазнаваться и махать руками после первого достойного матча не стоит. В Москве будет совершенно другая игра», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

После матча со «Спартаком» итальянский специалист крикнул в адрес скамейки «Спартака»: «Посмотрим, что будет в Москве».

«Спартак» с 3 очками занимает второе место в группе C, «Наполи» с 1 очком — на третьей строчке.