Черногорская «Зета» вышла в финал предварительного раунда Лиги Европы

Черногорская «Зета» победила андоррский «Энгордани» в полуфинале предварительного раунда Лиги Европы.

Соперник «Зеты» по финалу должен был определиться ранее во встрече гибралтарского «Линкольн Сити» и косовской «Приштины», однако игра не состоялась из-за заражений коронавирусом у балканской команды. «Приштине» могут засчитать поражение.

Лига Европы

Предварительный раунд

«Энгордани» (Андорра) — «Зета» (Черногория) — 1:3 (0:1)

Голы: Вукчевич, 45 (0:1). Ламбулич, 54 (0:2). Ламбулич, 63 (0:3). Гомес, 90+4 — с пенальти (1:3).

Судья: Джая (Албания).

18 августа. Андорра-ла-Велья. Стадион «Комуналь д'Андорра-ла-Велья».