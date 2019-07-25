Черевченко заверил: "Арсенал" был готов к "Нефтчи", но не справился с соперником

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего первого матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" (0:1) не стал сравнивать уровень соперника с командами чемпионата России. Однако при этом нашел в игре что-то общее с неудачным первым таймом стартового тура РПЛ с "Динамо" (1:1) - в отличие от хорошего начала встречи с "Крыльями Советов" (3:2).

- Не готов сравнивать чемпионат России и еврокубки. Что тут сравнивать? - сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции. - Если говорить по игре, то сегодня не получилось с первых минут то, что мы делали в Самаре. Хотели и должны были прессинговать с первых минут. Но, если вы заметили, мы минут пять в начале не могли выйти со своей половины. Соперник сразу начал оказывать давление. Игра напомнила первый тайм нашего матча с "Динамо".

- Команда не ожидала от "Нефтчи" такого высокого прессинга и активности? Получается, не была готова?

- Почему? Мы смотрели матчи "Нефтчи" и были ко всему готовы. Не сложилось - и это проблема тренерского штаба. А стереотип, о котором все говорят: проиграли тренеры, а выиграла команда - давайте, не будем разделять. Проиграли все вместе, как все вместе и выигрываем. Эта заезженная фраза уже неинтересна.

Ответный матч "Нефтчи" - "Арсенал" пройдет в Баку в четверг, 1 августа. (Артем Агапов)