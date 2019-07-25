Черевченко после поражения "Арсенала" от "Нефтчи" вспомнил русскую пословицу

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего первого матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" (0:1) признал, что у его команды многое не получилось в игре. При этом он не стал искать оправдания, но выразил намерение исправить ситуацию в ответной встрече в Баку 1 августа.

- Много что не получилось, - начал Черевченко послематчевую пресс-конференцию. - Плохо выходили из-под прессинга, который нам с первых минут навязал "Нефтчи". Плюс выпала группа игроков. Фланги не работали, впереди не цеплялись, почти не было ударов по воротам. А как без этого можно забить гол? Где-то так. "Нефтчи" очень здорово сыграл в обороне. По футбольному скажу: сидели на пятках у наших игроков. То, что они, видимо, хотели - эта задумка получилась.

- Среди причин неудачной игры можно назвать фактор, что команда могла перегореть?

- Знаете, это уже не детско-юношеский футбол. Здесь опытные футболисты, играли в сборных или просто немало матчей провели. Не собираюсь сваливать на то, что перегорели. Проиграли - значит, по делу. Но скажу еще одно: есть вторая игра. Да, счет 0:1 неприятный. Но и после 0:0 нужно было бы забивать в гостях. Так что ничего не потеряно.

И хочу поблагодарить болельщиков. К сожалению, мы их не порадовали. Большое им спасибо, поддержка была сумасшедшая. "Нефтчи" каждый год играет в еврокубках, мы - первый матч. Как по русской пословице: первый блин комом. (Артем Агапов)