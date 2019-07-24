Черевченко не сомневается, что "Арсеналу" не будет легко с "Нефтчи"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед домашним первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" оценил силу соперника. Игра пройдет в Туле в четверг, 25 июля, начало – в 20.00 по московскому времени. Оружейники впервые в истории участвуют в еврокубках и эта встреча станет для них дебютной.

– Вы уже определились со стартовым составом и когда его узнают игроки? - первый вопрос Черевченко на пресс-конференции перед матчем.

– Игроки точно узнают перед матчем. А у меня есть понимание, кто выйдет в стартовом составе.

– Что скажете про вашего соперника?

– Хорошая команда. Как говорят, она (легко) обыграла соперника из Молдавии ("Нефтчи" разгромил "Сперанцу" – 3:0 в гостях и 6:0 в Баку. – Прим. "СЭ"). Но в футбол все умеют играть, и забить шесть мячей – очень хороший показатель. В составе много легионеров. Крепкая команда, каждый год участвует в еврокубках. Легко точно не будет. (Артем Агапов)