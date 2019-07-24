Черевченко назвал целью "Арсенала" выход в групповой турнир Лиги Европы

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед домашним первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" назвал целью команды выход в основной турнир еврокубка. Игра пройдет в Туле в четверг, 25 июля, начало – в 20.00 по московскому времени. Оружейники впервые в истории участвуют в еврокубках и эта встреча станет для них дебютной.

– Это большой успех для тульского футбола, – сказал Черевченко о старте туляков в Лиге Европы на пресс-конференции перед матчем. – Можно сказать, болельщики ждали этого момента всю жизнь. И это случилось. Рады за болельщиков: "Арсенал" в Лиге Европы. Но предстоит еще много сделать, чтобы попасть в группу. У нас цель одна – выступить в основном турнире Лиги Европы. Понимаем, что это очень тяжело сделать, но все будет зависеть от нас. (Артем Агапов)